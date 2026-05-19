İran Cumhurbaşkanı: Diyalog teslim olmak demek değil

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin müzakerelere yalnızca onur, güç ve halkının yasal haklarının korunması temelinde katılacağını belirterek, "Diyalog teslim olmak anlamına gelmez." dedi ve hiçbir baskı altında geri adım atmayacaklarını vurguladı.

Mesud Pezeşkiyan, 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü, sosyal medya platformu X üzerinden müzakere sürecine ilişkin bir mesaj yayımlayarak, ülkesinin görüşmelere itibar ve güçle katılacağını, halkının haklarından asla taviz vermeyeceğini bildirdi.

"Diyalog teslim olmak anlamına gelmez." diyen Pezeşkiyan, İran İslam Cumhuriyeti'nin ulusun haklarını korumaya devam edeceğine işaret ederek, "Biz müzakerelere onurumuzla, gücümüzle ve ulusal haklarımızı koruyarak giriyoruz." ifadesini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı, ülkesinin hiçbir baskı ve şart altında halkın ve vatanın yasal haklarından geri adım atmaya hazır olmadığını vurgulayarak şu notu düştü:

"Mantıkla ve tüm gücümüzle sonuna kadar halkımıza hizmet edecek, İran'ın çıkarlarını ve onurunu koruyacağız."

Aynı gün (18 Mayıs Pazartesi), Reuters haber ajansının Pakistanlı bir kaynağa dayandırdığı haberde, Pakistan'ın, İran'ın yeni vizyon metnini ABD'ye ilettiği doğrulanırken, "Her iki tarafın da aradaki uçurumu kapatmak için fazla zamanı kalmadığı." uyarısında bulunuldu.

Öte yandan Axios haber sitesinin aktardığı bilgilere göre İran'ın pazar gecesi Pakistan aracılığıyla ABD'ye ulaştırdığı revize edilmiş teklif yalnızca yüzeysel değişiklikler barındırıyor.

Tahran metinde nükleer silah peşinde olmadığını yinelemesine rağmen, uranyum zenginleştirmeyi durdurmaya veya mevcut zenginleştirilmiş stokları ABD'ye teslim etmeye dair net bir taahhüt vermekten kaçındı.

Buna karşın Tesnim Haber Ajansı'na konuşan bir kaynak ise Amerikalıların, önceki metin ve önerilerin aksine bu yeni metinde, müzakere aşamaları boyunca İran petrolüne yönelik yaptırımları geçici olarak askıya almayı kabul ettiğini ileri sürdü.