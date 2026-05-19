Irak-Suriye sınırına 300 kilometreyi aşkın beton duvar örüldü

Irak-Suriye sınır hattına yılbaşından buyana 300 kilometreden fazla beton duvar örüldüğü ve çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.

Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mikdad Miri, bugün (19 Mayıs 2026 Salı) düzenlediği basın toplantısında, 1 Ocak - 1 Mayıs 2026 tarihleri arasında Irak-Suriye sınır hattında çok büyük adımların atıldığını açıkladı.

Miri, proje kapsamında şu ana kadar 300 kilometreden fazla beton duvar örüldüğünü ve çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Sınır hattında daha sıkı ve anlık bir denetim sağlamak amacıyla askeri lojistik yatırımlara hız verdiklerini kaydeden Sözcü Miri, sınır şeridine 950 termal kamera ve 970 tel örgü sistemi yerleştirildiğini kaydetti.

Sözcü Miri ayrıca, kilometrelerce uzunlukta hendekler kazıldığını, çok sayıda yeni betonarme gözetleme kulesinin inşa edildiğini ve sınırda görev yapan güvenlik güçlerinin yaşam koşullarını iyileştirmek adına 240 su kuyusunun açılıp elektrik altyapısı bulunmayan noktalara güneş enerjisi sistemlerinin kurulduğunu aktardı.

Yaklaşık 620 kilometre uzunluğa sahip olan Irak-Suriye sınırı, onlarca yıl boyunca "kevgir sınır" olarak nitelendirilen güvenlik zafiyetleriyle biliniyordu. 2003 yılındaki ABD müdahalesinin ardından El-Kaide militanlarının Irak'a sızmasında ana güzergah olarak kullanılan bu hat, 2011'de Suriye iç savaşının patlak vermesiyle sınırın Suriye tarafındaki otorite boşluğu nedeniyle tamamen kontrolden çıktı.

Bu zafiyet, 2014 yılında DAİŞ militanlarının Deyrizor üzerinden Irak topraklarına girerek Musul başta olmak üzere ülkenin çok geniş bir bölgesini işgal etmesine zemin hazırlamıştı.

Bağdat yönetimi bu beton duvarla 3 kritik sorunu çözmeyi hedefliyor.

Terörle Mücadele ve Sızmaları Önlemek: DAİŞ artıkları Suriye'nin çöl bölgelerinde halen varlığını koruyor ve Irak topraklarına sızma girişimlerini sürdürüyor. Duvar, bu sızma girişimlerine set çekmeyi amaçlıyor.

Uyuşturucu Ticaretiyle Mücadele: Suriye, son yıllarda özellikle "kaptagon" haplarının üretildiği devasa bir merkez haline geldi. Irak yönetimi, bu yapay sınır bariyeriyle uyuşturucu kaçakçılığının önüne geçmeyi hedefliyor.

Milis Güçlerin Hareketliliğini Kontrol Altına Almak: Bağdat, sınır genelindeki tüm askeri hareketliliğin devlet kontrolünde olmasını, illegal silahlı grupların kendi inisiyatifleriyle sınırdan silah, mühimmat ve lojistik geçişi yapmasını engellemeyi amaçlıyor.