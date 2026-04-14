Paris’te “Birkleyn Sound Festival” başlıyor

Avrupa’nın kültür başkentlerinden Paris’te ilk kez olarak Kürt bir müzisyenin kurduğu bağımsız uluslararası müzik festivali "Birkleyn Sound Festival" başlıyor.

Fransa'nın başkenti Paris, 16–18 Nisan tarihleri arasında çok önemli bir müzik etkinliğine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Birkleyn Sound Festival, farklı coğrafyaların müzikal hafızasını çağdaş yorumlarla buluşturan özgün bir uluslararası platform olarak sanatseverlerle buluşacak.

Festivalin en dikkat çekici yönlerinden biri, Paris’te ilk kez bir Kürt müzisyen tarafından kurulan bağımsız uluslararası müzik festivali olması. Müzisyen ve besteci Ruşan Filiztek tarafından hayata geçirilen festival, yalnızca sanatsal bir etkinlik değil; aynı zamanda kültürel temsil, görünürlük ve kolektif üretim açısından da güçlü bir anlam taşıyor.

Birkleyn Sound Festival; Kürt müziğinden Akdeniz’e, Balkanlardan Afrika’ya uzanan geniş bir coğrafyada geleneksel formlar ile çağdaş estetikleri bir araya getiriyor. Bu yönüyle festival, müziği yalnızca bir tür olarak değil, yaşayan ve dönüşen evrensel bir dil olarak ele alıyor.

“Birkleyn” kavramı; kök, kaynak ve süreklilik fikrini simgeleyen bir metafor olarak festivalin ruhunu yansıtıyor. Doğadaki akışkanlık gibi müziğin de zamanlar ve coğrafyalar arasında kesintisiz dolaşımını ifade eden bu yaklaşım, festivalin ana eksenini oluşturuyor.

Sanatsal üretimini göç, hafıza ve kültürel etkileşim temaları etrafında şekillendiren Filiztek, bu projeyle farklı kültürler arasında yeni bir diyalog alanı açmayı hedefliyor. Paris’in önemli performans mekanlarından La Marbrerie’de gerçekleşecek olan festival, ticari kaygılardan uzak, bağımsız bir üretim modeliyle kolektif paylaşımı ön plana çıkarıyor.

Üç gün sürecek festival kapsamında farklı ülkelerden önemli müzisyenler sahne alacak. Programda Senny Camara, Núria Rovira Salat, Sian, Ariana Vafadari, Haidouti Orkestar, Sylvain Barou, François Aria, Roxane Elfasci, Nati James ve Naghib Shanbehzade gibi isimler yer alıyor.

Festivalin dikkat çeken performanslarından biri ise Kürt müzisyen Rewşan Çeliker’e ait olacak. Rewşan, 18 Nisan Cumartesi akşamı dinleyicilere güçlü bir müzikal deneyim sunacak.

Festival programı ayrıca DJ performansları ve “Kurdish Dance Night” gibi etkinliklerle zenginleşirken, müziğin farklı biçimlerini bir araya getiren çok katmanlı bir deneyim sunacak.

Birkleyn Sound Festival, yalnızca bir konser serisi olmanın ötesinde; karşılaşmaların, hafızaların ve yeni anlatıların üretildiği bir alan olarak kurgulandı. Geçmişin izlerini bugünün diliyle yeniden yorumlayan festival, geleceğin müzikal dünyasına dair güçlü bir perspektif sunuyor.

Paris’ten yükselen bu yeni ses, köklere bağlı ama sınırları aşan çağdaş bir sanat vizyonunun temsilcisi olarak dikkat çekiyor.