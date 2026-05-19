Irak: BAE ile stratejik ilişkilerimizi sürdüreceğiz

Irak Hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (İHA) yönelik son insansız hava aracı (İHA) saldırılarını şiddetle kınadı ve istikrarın korunması için bölgesel ve uluslararası koordinasyonun önemini vurguladı.

Irak Hükümet Sözcüsü Basım Awadi, bugün (19 Mayıs 2026 Salı) yaptığı açıklamada, "Irak Hükümeti, BAE'ye yönelik İHA saldırılarını şiddetle kınıyor." dedi.

Awadi ayrıca, "bölgede güvenlik ve istikrarı pekiştirmeyi amaçlayan çabalara Irak'ın tam desteğini" ifade etti.

Irak'ın BAE ile "kardeşçe ve stratejik ilişkilerini sürdürme ile verimli ortaklığını güçlendirme" konusunda tam taahhüdünü yineleyen Basım Awadi, "Bağdat, Arap iş birliğinin ve her iki ülkenin en yüksek çıkarlarına hizmet eden her adım için yapıcı iş birliğini sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

Awadi, "Herhangi bir askeri tırmanmayı veya bölgeyi istikrarsızlaştırma veya kardeş ve dost ülkelerin güvenliğini ve egemenliğini tehlikeye atma girişimini önlemek için etkili bölgesel ve uluslararası iş birliğine duyulan ihtiyacın altını çiziyoruz." dedi.

BAE Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından bugün yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin son 48 saatte Irak'tan atılan ve ülkedeki kritik bölgeleri hedef almaya çalışan 6 İHA'yı etkisiz hale getirdiği, can kaybı ya da hayati öneme sahip tesislerin güvenliğini etkileyen bir durumun ise kaydedilmediği belirtilmişti.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, 17 Mayıs’ta Barakah Nükleer Santrali’ne düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturmanın tamamlandığı ve söz konusu İHA’ların Irak topraklarından fırlatıldığı sonucuna varıldığı aktarılmıştı.