Putin Çin'de: Masada kritik konular var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki günlük resmi ziyaret için gittiği Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından karşılandı.

Vladimir Putin, bugün (19 Mayıs 2026 Salı), resmi bir ziyaret kapsamında gittiği Çin’in başkenti Pekin’de Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi tarafından karşılandı.

Putin'in yarın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapması bekleniyor.

Rus liderin ziyaretin ana gündemini yarın yapılacak görüşmeler oluşturacak. Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, önce dar baş başa, ardından da heyetlerin katılımıyla genişletilmiş formatta bir araya gelecek.

Ayrıca akşam saatlerinde iki liderin çay eşliğinde bir sohbet gerçekleştirmesi planlanıyor. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre bu format, liderlerin uluslararası meseleler de dahil olmak üzere en önemli konuları dostane bir şekilde ele almalarına imkan tanıyacak.

Newsweek dergisinin analizine göre Putin, Trump'ın Çin ziyaretinden ticaret ve enerji alanlarında veya diplomasi alanında daha büyük kazanımlar elde etmeyi bekliyor.