Kürdistan Bölgesi'ndeki 14 partiden Parlamento için aktifleştirme çağrısı

Kürdistan Parlamentosunun kuruluş yıldönümünde, 14 siyasi parti, Kürdistan Bölgesi’nin statüsünü tehlikelerden korumak amacıyla Parlamentonun yeniden aktifleştirilmesi için ciddi çabalar gösterilmesi çağrısında bulundu.

Kürdistan Parlamentosunun kuruluşunun 34. yıl dönümü vesilesiyle, dün (19 Mayıs 2026) 14 siyasi parti ortak açıklama yayımladı.

Toplam 14 parti tarafından imzalanan ortak açıklamada, Parlamentonun konumunun önemine vurgu yapıldı.

Açıklamada, "Kürdistan Parlamentosu, Kürdistan halkının devrimci, siyasi ve demokratik mücadele tarihinde ilk kez sahip olduğu bir kurumdur, bu da şehitlerimizin kanının ve halkımızın çektiği acıların bir ürünüdür." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu 14 siyasi parti, Parlamento üyelerine, fraksiyonlara ve tüm siyasi güç ile taraflara "ulusal ve yasal görevlerini yerine getirmeleri, Kürdistan Parlamentosunun yeniden aktifleştirilmesi için hep birlikte ciddi çabalar sarf etmeleri" çağrısında bulundu.

Ayrıca, Kürdistan Bölgesi’nin statüsünü karşı karşıya kaldığı tüm tehlikelerden uzak tutmak ve meşru kurumların kendi rollerini oynamalarını sağlamak adına, Parlamentonun bu aşamada yeniden aktifleştirilmesinin hayati bir önem taşıdığı vurgulandı.