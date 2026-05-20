Türkiye'den AB’ye: Krizler, Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik önemini gösterdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı.

Türkiye İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Recep Tayyip Erdoğan ile Ursula von der Leyen arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiği bilgirildi.

Görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri kapsamlı şekilde ele alındığı aktarılan açıklamaya göre bölgedeki sıcak gelişmelere ve çatışma süreçlerine değinen Erdoğan, Türkiye’nin ateşkesin korunması ve kalıcı barışın sağlanması adına yoğun gayret gösterdiğini vurgularken, bölge ticareti ve istikrarı açısından hayati önem taşıyan Hürmüz Boğazı'nın bir an önce trafiğe açılması gerektiğinin altını çizdi.

“İsrail’in bölgedeki askeri gerilimi tırmandırmak istediğini” savunan Erdoğan, Tel Aviv yönetiminin uluslararası hukuku ihlal etmeye devam ettiğini aktararak, bu ihlallerin önüne geçilmesi için İsrail’e yönelik uluslararası baskıların artırılmasının elzem olduğunu ifade etti.

Bölgedeki krizlerin Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin stratejik önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini kaydeden Erdoğan, Avrupa’nın güvenlik stratejilerine yönelik girişimlerinde Türkiye’nin aktif olarak yer almasının, her iki taraf için de fayda sağlayacağını söyledi.

Erdoğan, ekonomik iş birliğini pekiştirmek adına Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve her alanda ilişkilerin geliştirilmesinin öncelikli hedef olması gerektiğini dile getirdi.

Görüşmede taraflar, iki taraf arasındaki ekonomik entegrasyonu güçlendirmek amacıyla gündemdeki mevcut sorunların çözümüne odaklanılması gerektiği konusunda fikir birliğine vardı.