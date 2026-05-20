Trump, İran’a süre tanıdı: Askeri seçenekler masada

Axios haber sitesinin Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberine göre İran’ın son sunduğu öneri dikkate değer bir ilerleme sağlamadı. Bu durum, Donald Trump’ın "ciddi görüşmeler yapıldığına" dair açıklamalarıyla çelişiyor. Buna rağmen Trump, diplomatik bir ilerleme kaydedilmesi için Tahran’a birkaç günlük ek süre tanıdı.

Raporda, Trump’ın, pazartesi gecesi askeri seçenekleri masaya yatırmak üzere ulusal güvenlik ekibinin üst düzey üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirdiği belirtilirken, bu toplantının, Trump’ın salı günü yapılması planlanan saldırıları askıya aldığını duyurmasının ardından geldiğine dikkat çekildi. Trump, bu sürenin yalnızca "iki veya üç gün olduğunu; belki cumaya, cumartesiye ya da önümüzdeki haftanın başına kadar sürebileceğini" belirtmişti.

Kaynaklar, Trump’ın askeri planları yeniden gözden geçirmesinin, savaşı yeniden başlatmayı ciddi şekilde düşündüğünün bir göstergesi olduğunu belirtiyor.

Yetkililer, Trump’ın saldırıyı askıya aldığını açıklamadan önce İran’ı vurma konusunda kesin bir karar vermemiş olduğunu, ancak salı günü yaptığı açıklamada emri vermeye yalnızca "bir saat" kaldığını söylediğini aktardı.

Pazartesi gecesi yapılan toplantı, Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savaş Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı Dan Keen, CIA Direktörü John Ratcliffe ve diğer birçok üst düzey yetkilinin katılımıyla gerçekleşti.

Toplantıda, İran ile savaşın seyri, son diplomatik gelişmeler ve ABD'nin İran'a yönelik farklı saldırı planları üzerinde duruldu.

Trump'ın bekleme kararının bir nedeni de Körfez ülkeleri liderlerinin duyduğu endişelerden kaynaklanıyor. İran’ın misilleme olarak petrol tesislerine ve altyapılarına saldırmasından korkan Körfez liderleri, Trump'tan diplomasiye daha fazla şans tanımasını talep etti.

Şu an arabulucular, nükleer programı konusunda İran'ı ABD'nin taleplerine karşı daha esnek bir tutum sergilemeye ikna etmeye çalışıyor. Diğer yandan, Trump’ın nihai olarak hangi yönü seçeceği konusunda ABD yönetimi içinde bir kafa karışıklığı ve belirsizlik hakim.