Irak petrolü taşıyan tankerler Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptı

Irak ham petrolü taşıyan tankerlerin Hürmüz Boğazı'ndan ayrılması, uzun süredir ticari gemilere kapalı olan bu kritik suyolunda, Irak'ın petrol ihracatının istikrara kavuşacağına dair umutları artırdı.

Gemi takip verilerine göre 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü sabah saatlerinde, yaklaşık 4 milyon varil Irak ham petrolü taşıyan Çin merkezli iki petrol tankeri boğazı başarıyla geçti. Bu gelişmeyle birlikte, boğazdan geçmeyi başaran gemi sayısında ufak bir hareketlilik yaşandı.

Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından en fazla etkilenen ülkelerin başında Irak geliyor. Çünkü ülkenin petrol ihracatının çok büyük bir kısmı, özellikle de Basra ham petrolünün Çin başta olmak üzere Asya pazarlarına sevkiyatı, tamamen bu hayati deniz rotasına dayanıyor.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından Hürmüz Boğazı, Tahran yönetimi tarafından ticari gemilere kapatılmış, bu durum küresel piyasalarda petrol ve gaz fiyatlarının hızla yükselmesine neden olmuştu.

İran, boğazdan geçmek isteyen her ticari geminin kendisinden izin alması gerektiğini ve savaşa taraf olan ülkelere ait gemilerin geçişine izin verilmeyeceğini duyurmuştu. Bu hamleye karşılık ABD ise İran gemilerine yönelik deniz ablukası ilan etmişti.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü geçtiği habere göre ABD yaptırımları altında olan İran’a ait bir sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) tankeri, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukasını aşmayı başararak güvenli bir şekilde İran limanına ulaştı. İki hafta önce Hindistan açıklarında görülen tankerin, ABD deniz kuvvetlerine yakalanmadan ablukayı geçtiği ve Hark Adası Limanı'na demirlediği belirtildi.

Öte yandan Bloomberg ajansı, 14 Mayıs 2026 Perşembe günü yayınladığı raporda, petrol ve gaz taşıyan 9 kargo gemisinin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini duyurdu.

Aynı raporda yer alan bilgilere göre bu geçişten iki gün önce ABD güçleri, Irak'a ait yaklaşık 2 milyon varil petrolü Vietnam'a taşıyan Yunanistan bandıralı bir gemiyi engellemişti. Bu gelişme üzerine Vietnam Hükümeti, petrol sevkiyatının tamamlanabilmesi için ABD'ye izin çağrısında bulunmuştu.