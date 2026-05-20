AK Partili Tayyar'dan Bahçeli'ye "statü" çıkışı: Top artık Kandil ve Öcalan'da

AK Partili siyasetçi ve gazeteci Şamil Tayyar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, PKK lideri Abdullah Öcalan'a "statü" verilmesi yönündeki önerisine tepki gösterdi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan'ın mahkumiyet halinin devam etmesi gerektiğini belirtirken, sürecin daha aktif yürütülmesi ve Öcalan'ın örgüt üzerindeki hakimiyetinin artırılması amacıyla kendisine bir "statü" verilmesi gerektiğini savunmuştu.

Devlet Bahçeli'nin bu çıkışını eleştiren Şamil Tayyar, Öcalan'a yönelik statü tartışmalarının yersiz olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Öcalan’a statü meselesinin çözüm sürecine ne tür katkısı olur, anlamış değilim. O da kendisine habire ‘ben başmüzakereciyim’ deyip duruyor. Sanki savaşan iki devleti masaya oturtan barış elçisi, Orta Doğu’nun yeniden inşası için vahiy gelmiş kutsal biri gibi kendini görüyor."

Devletin yasal süreçler dahilinde gerekli tüm kolaylıkları zaten sağladığını savunan Tayyar, İmralı'daki mevcut koşullara, şu sözlerle dikkat çekti:

"Şu an İmralı’da konforlu bir hayatı var. Özel çalışma odası, yatak odası, iletişim imkanı, televizyonu, her şeyi var. Meclis komisyonu toplandı, yol haritası için mutabakat metni hazırladı. Top artık Öcalan ve Kandil’de."

Kandil ve Öcalan tarafının somut adım atmadığını ve süreci yokuşa sürdüğünü belirten Tayyar, silah bırakma konusundaki verileri paylaşarak tepkisini şöyle sürdürdü:

"Silahları bırakacaktınız, ayak sürüyüp duruyorsunuz. Mağaraların yarısı boşaltılmadı, teslim olanların sayısı 100’ü geçmedi, bırakılan silahların oranı yüzde 3’ü bulmadı. Önce sözünüzü tutun, silahları bırakın, kan dursun, ülke huzur bulsun, ondan sonra statüyü millet verir. Neye layıksa…"