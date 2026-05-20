Malatya’da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Maraş, Adıyaman, Elazığ ve Urfa'da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, saat 09.00'da 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,03 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, basına yaptığı açıklamada, şu ana kadar saha taramalarından herhangi bir olumsuz ihbar alınmadığını bildirdi.

6 ŞUBAT DEPREMLERİ

6 Şubat 2023'te Maraş merkezli 2 ayrı deprem oldu. Önce sabah 4.17'de Maraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde, ardından saat 13.24'te Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

Söz konusu depremler nedeniyle 11 ilde büyük bir yıkım yaşandı. Resmi bilgilere göre 53 bin 537 kişi yaşamını yitirirken, 107 bin 213 kişi yaralandı.

Depremlerden 108 bin kilometrekarelik alanda 14 milyon kişi etkilendi. Felaket Maraş, Hatay, Adıyaman, Antep, Malatya, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Urfa ve Elazığ'ı vurmuştu.