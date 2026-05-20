Irak Petrol Bakanı: Kürdistan Bölgesi ile varılan anlaşma büyük bir kazanım

2 saat önce

Irak Başbakanı Ali Zeydi, Kürdistan Bölgesi üzerinden petrol ihracatının acilen yeniden başlatılması talimatını verdi.

Başbakan Zeydi, Kürdistan Bölgesi üzerinden petrol ihracatının yeniden başlatılmasının hızlandırılması sürecini ele almak üzere Petrol Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geldi.

Irak Petrol Bakanı Basım Muhammed, Bağdat ile Kürdistan Bölgesi arasında son dönemde varılan anlaşmaya değinerek, "Kürdistan Bölgesi ile varılan anlaşma büyük bir kazanımdır." dedi.

Başbakan'ın bölge boru hatları üzerinden petrol ihracatının yeniden başlatılması kararı, Hürmüz Boğazı'nın kapanması ve güney ihracatının aksaması olasılığıyla başa çıkmak için acil bir plan olarak nitelendirildi.

18 Mart'ta Kürdistan Bölgesi Doğal Kaynaklar Bakanlığı, ülkedeki acil durum nedeniyle petrol ihracatının yeniden başlatılması için Irak Petrol Bakanlığı ile tam koordinasyon sağladığını duyurmuştu.