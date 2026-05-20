Hamaney'den devlet ve halk arasında birlik çağrısı

İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney, eski cumhurbaşkanının ölüm yıl dönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda, halk ile yönetim arasındaki birliğin korunmasının önemini vurgulayarak vatandaşlara daha fazla hizmet edilmesi çağrısında bulundu.

Mücteba Hamaney, 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü, eski Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Hamaney mesajında, "İran halkı şu anda dünyadaki iki büyük orduya karşı savaştığı özel bir tarihi aşamadan geçmektedir. Bu durum, ülkedeki tüm yetkililerin omuzlarındaki sorumluluğu daha da ağırlaştırmaktadır." ifadelerini kullandı.

Mücteba Hamaney, mesajının devamında halk ile devlet arasındaki birliğin mutlak surette korunması gerektiğine işaret etti.

İranlı yetkililere seslenen Hamaney, motivasyonun artırılması, kesintisiz hizmet sunulması, halkın maddi sıkıntıları ile geçim kaygılarının çözüme kavuşturulması çağrısında bulundu.

Hamaney ayrıca, yöneticilerin bizzat sahaya inerek halkın arasında yer alması ve ülkenin kalkınma sürecine vatandaşların doğrudan dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.

Eski İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, dönemin Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki bazı üst düzey yetkililerle birlikte, 19 Mayıs 2024 tarihinde Doğu Azerbaycan eyaletinden dönerken, olumsuz hava koşulları nedeniyle helikopterlerinin düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.