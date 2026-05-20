Duhok'ta feci iş kazası: Ölü ve yaralılar var

Duhok'ta bir konut projesinde iskele üzerinde çalışan beş işçinin düştüğü, dört işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği, birinin de ağır yaralandığı belirtildi.

Duhok İnşaat Sendikası Başkanı Kivi Bemerni, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, Duhok'un Faidiye nahiyesinde bir konut projesinde çalışan beş işçinin iskeleden düşmesi sonucu dört işçinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini, birinin de ağır yaralandığını söyledi.

Ağır yaralanan işçinin acil serviste tedavi gördüğünü belirten Bamerni, dört işçinin cesetlerinin Duhok Adli Tıp Kurumuna gönderildiğini bildirdi.

Duhok Valisi Dr. Ali Tatar, yaşamını yitiren işçilerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.