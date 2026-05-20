Hükümet Sözcüsü: Kürtlere silah gönderme bilmecesinin cevabı sadece ABD'de

Hükümet Sözcüsü Peşewa Hewramani, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin silah gönderme meselesiyle hiçbir ilgisinin olmadığını, bu bilmecenin cevabının sadece ABD yönetiminde olduğunu söyledi.

Kürdistan Bölgesi Hükümet Sözcüsü Peşewa Hewramani, bugün (20 Mayıs 2026 Çarşamba), BBC Farsça kanalına verdiği röportajda, Washington yönetiminin Kürtlere silah gönderdiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinin silah gönderme meselesiyle hiçbir ilgisinin olmadığını vurgulayan Hewramani, "Kürtlere silah gönderilmesi bilmecesinin cevabı yalnızca ABD yönetimindedir." dedi.

Hewramani ayrıca ABD yönetiminin Kürtlere nerede, ne zaman, nasıl ve ne kadar silah verdiğini açıklaması ve duyurması gerektiğini vurguladı.