Koçyiğit: Bahçeli'nin önerdiği bazı somut adımlar sürecin ilerletilmesi açısından önemli

"Barış için atılacak yasal adımlar demokrasinin de güvencesi olacaktır"

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Meclis Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, barış sürecinde karşılaşan sıkıntıların aşılması için siyasal iktidarın ve bir bütün olarak Meclisin devreye girmesi ve hızlı bir şekilde gecikmeden rolünü oynaması gerektiğini vurguladı.

DEM Parti Meclis Grup Başkanvekili Koçyiğit, bugün (20 Mayıs 2026 Çarşamba), Türkiye Büyük Millet Meclisinde düzenlediği basın toplantısında güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli'nin önerdiği bazı somut adımlar sürecin ilerletilmesi açısından önemli

Sürecin ilerlemesi ve ilerletilmesinin, demokratik kamuoyunun da ortak beklentisi ve hedefi olduğunu söyleyen DEM Partili Koçyiğit, bu bağlamda Milliyetçi Hareket Partini (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önerdiği somut adımların sürecin ilerletilmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Koçyiğit sözlerini söyle sürdürdü:

"Yine yürütme adına yapılan açıklamalar var. Bu açıklamalarda da yasal boyutun gündemde olduğuna dair sözler, sürecin ivme kazanması bakımından önem arz etmektedir. Sürecin yürümesi, başarıya ulaşması için Sayın Öcalan başta olmak üzere tüm muhataplar gerçek anlamda bir çaba içerisindedir. Bunu ifade etmek gerekiyor. Var olan sıkıntıların aşılması için siyasal iktidarın ve bir bütün olarak Meclisin devreye girmesi ve hızlı bir şekilde gecikmeden rolünü oynaması gerekir."

Süreçte ikinci aşamanın yasal gerekleri ortadadır ve bunlar görmezden gelinemez

"İkinci aşamanın yasal gerekleri ortadadır ve bunlar görmezden gelinemez." diyen Gülistan Kılıç Koçyiğit, siyasal seyrin yasal adımlarla ivmeye kavuşturulması ve siyasal çerçevenin yasal çerçeveye kavuşturulması ve bu sürecin aciliyetini ifade etmek gerektiğini vurguladı.

DEM Parti Meclis Grup Başkanvekili, barışın hukuka ihtiyacı olduğuna işaret ederek, "Bu anlamda Meclis Komisyonunun raporu aslında gereken yasal adımları, atılması gereken adımları, yapılması gerekenlerin yol haritasını çok açık ve net bir şekilde hem Meclis için hem de yürütme için ortaya koymuştur. Hepimiz açısından yol haritası niteliğindedir, bağlayıcı niteliktedir. Onun da altını çizmek isterim. En nihayetinde o rapora her birimiz imza koyduk. Yine önermiş olduğumuz üzere bir izleme ve takip mekanizmasının kurulmasının gerektiğini de bir kez daha ifade etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Barış için atılacak yasal adımlar demokrasinin de güvencesi olacaktır

Türkiye'nin kalıcı barışa, güçlü demokrasiye, gerçek adalete ve özgürlüğe ihtiyacı olduğuna ve süreçle ilgili atılacak her bir adımın ve oluşturulacak yasal çerçevenin demokrasinin önünü açacağını söyledi.

"Barış için atılacak yasal adımlar demokrasinin de güvencesi olacaktır." diyen Koçyiğit, "Sürecin tek bir boyuta indirgenmesi, sıkıştırılması doğru olmayacaktır. Daha geniş bir demokratikleşme ve özgürleşme perspektifinden sürece yaklaşmak, meseleyi böyle ele almak gerekiyor. Yasal adımlar konusunda cesur olmak gerekiyor. Yasal adımlar atılırken bu yılın koşulları değil, gelecek açısından meseleye bakmak gerekiyor. 86 milyona bu barışın getireceklerini, kazanımlarını görmek gerekiyor." sözlerini sarf etti.

Barış meselesinde gençlerin rolünün önemine değinen Koçyiğit, barışın gençlerin talebiyle kurulacak bir mesele olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Gençleri dışarıda bırakan bir barış süreci eksik kalır, yarım kalır. Gençlerin görüşünün alınmadığı demokratikleşme süreçleri tamamlanamaz. Gençlik yalnızca geleceğin değil, aslında bugünün en temel öznelerinden biridir. Bu nedenle gençlerin siyasal, toplumsal, örgütsel katılımı bir tercih değil zorunluluktur ve hızlı bir şekilde gençlerin bu sürece katılımını oluşturacak mekanizmaların da oluşturulması gerekiyor."