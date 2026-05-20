İran, Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin geçişi için yeni şartlar belirledi

2 saat önce

İran'a bağlı Hürmüz Boğazı Yönetim Kurulu, boğazdan geçen gemilerin mesafelerini belirleyen ve bu bölgelerden geçişin İran ile koordinasyon ve izin gerektirdiğini belirten bir harita yayınladı.

Kurulun açıklamasına göre denetim alanı İran'daki "Qeşm Adası ile Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Ümmü El-Kayveyn" ve İran'daki "Cebel Mübarek ile BAE'nin güneyindeki Füceyre" arasındaki hattı kapsıyor.

"Reuters" haber ajansı da İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun boğazdan geçmek isteyen gemiler için yeni şartlar getirdiğini aktarmıştı.

Bu şartlar arasında, gemilerin ABD ve İsrail ile bağlantısı olmadığını kanıtlamak için bir "aidiyet belgesi" sunulması, taleplere yanıt almak için bir hafta beklenmesi ve bazıları 150 bin doları aşan harçların ödenmesi yer alıyor.

Reuters ayrıca, yeni mekanizmada Rusya ve Çin ile bağlantılı gemilere öncelik verildiğini, gemilerinin geçmesini isteyen ülkelerin ise İran Dışişleri Bakanlığı ile iletişime geçmesi gerektiğini belirtti.

Diğer taraftan, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran'ın gemilerinin zarar görmeden geçişini garanti altına almak için Umman ile koordineli bir şekilde birçok ülkeyle iletişim halinde olduğunu bildirdi.

Ancak Bekayi, bunun İran'ın ulusal güvenliğini etkileyeceği gerekçesiyle ABD ve İsrail'in Hürmüz Boğazı’ndan geçişine izin vermeyeceklerini vurguladı.