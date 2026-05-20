Canlı yayında "Kral Öldü" anonsu; Ülke 15 dakika sessizliğe gömüldü

İngiltere merkezli radyo istasyonu Radio Caroline, yayın tarihinin en büyük skandallarından birine imza attı. İstasyonun normal yayın akışı aniden kesilerek yerini tüyler ürpertici bir “Hükümdarın Ölümü” anonsuna bıraktı.

Sunucuların tüm programların durdurulduğunu ilan etmesinin ardından radyoda “God Save the King” (Tanrı Kralı Korusun) marşı çalmaya başladı ve ardından istasyon yaklaşık 15 dakika boyunca derin bir sessizliğe büründü. Gerçeğin anlaşılmasıyla yayına dönen radyo yönetimi, dinleyicilerden apar topar özür diledi.

“Menai Köprüsü” Protokolü Yanlışlıkla Devreye Girdi

Ülke genelinde kısa süreli bir şoka ve paniğe neden olan olayın arkasından bir teknik hata çıktı. İstasyon Müdürü Peter Moore, Birleşik Krallık’taki yayın kuruluşlarının Kral'ın ölümü ihtimaline karşı hazırda beklettiği gizli acil durum prosedürü olan “Menai Köprüsü Operasyonu”nun yanlışlıkla tetiklendiğini açıkladı.

İstasyon Müdürü Peter Moore olayı şu sözlerle özetledi:

"Ana stüdyomuzdaki bir bilgisayar hatası nedeniyle, yalnızca gerçek bir ölüm durumunda kullanılacak olan acil durum prosedürü aktif oldu ve Majesteleri Kral’ın hayatını kaybettiği duyuruldu. Sistem gereği radyo o an sessizliğe gömüldü. Kral Charles ve dinleyicilerimizden neden olduğumuz bu üzüntü için özür dileriz."

O Sırada Kral Neredeydi?

Radyo frekanslarında "yas ilan edildiği" dakikalarda, sağlık durumu gayet iyi olan Kral Charles ve Kraliçe Camilla, Kuzey İrlanda’ya resmi bir ziyaret gerçekleştiriyordu.

Kraliyet çiftinin, anonsun yapıldığı anlarda başkent Belfast'ta düzenlenen geleneksel bir müzik ve dans festivalinde sanatçılarla keyifli dakikalar geçirdiği öğrenildi.