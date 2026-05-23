Mahkeme CHP kurultayını iptal etti; Özgür Özel görevden alındı

Türkiye’nin ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) tarihi bir gelişme yaşandı. Ankara Yüksek Mahkemesi, partinin 38. Olağan Kurultayı’nın iptaline karar verdi. Kararla birlikte Genel Başkan Özgür Özel ve mevcut yönetim görevden alınırken, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu geçici olarak yeniden partinin başına döndü.

Yönetim Kılıçdaroğlu’na Devredildi, 7 İlde Operasyon Başlatıldı

Mahkeme kararı uyarınca, kurultay delegelerinin oylarının geçersiz sayılmasıyla Özgür Özel ve Parti Meclisi (PM) üyeleri görevlerinden uzaklaştırıldı. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve dönemin PM üyeleri, partiyi yeni bir kurultaya götürmek üzere geçici olarak yönetim koltuğuna iade edildi.

Yargının bu hamlesiyle eş zamanlı olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 38. Olağan Kurultay sürecine ilişkin büyük bir hukuki operasyon düğmesine bastı. 7 farklı ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, "siyasi partiler kanununa muhalefet", "rüşvet" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla aralarında kurultay delegelerinin de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Başsavcılık, şüphelilerin kurultayda delegelerin iradesini rüşvet yoluyla etkilediğine dair güçlü şüpheler bulunduğunu açıkladı.

Krizin Arkasında Lütfü Savaş’ın İptal Başvurusu Var

CHP’yi sarsan bu hukuki sürecin perde arkasında, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın açtığı dava bulunuyor. 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen ve Özgür Özel’in Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı zafer kazandığı kurultayın ardından, delegelere rüşvet verildiği ve oyların satın alındığı iddiaları gündeme gelmişti. Lütfü Savaş’ın kurultayın iptali yönünde yaptığı başvuru ve sunulan delilleri inceleyen mahkeme, kurultay sonuçlarının tamamen hükümsüz kılınmasına hükmetti.

Özel ve Kılıçdaroğlu Arasında Kritik Telefon Trafiği

Kararın ardından CHP içinde kriz masası kuruldu. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında gerçekleşen kritik telefon görüşmesinde, partideki bu siyasi ve hukuki kaosa son vermek adına mutabakata varıldığı öğrenildi. İkilinin, partiyi en kısa sürede olağanüstü yeni bir kurultaya götürme ve liderlik krizini demokratik yollarla çözme konusunda anlaştığı bildirildi.