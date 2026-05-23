Neçirvan Barzani ve Abbas Arakçi'den bölgesel istikrar vurgusu

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bölgesel istikrarı ele aldıkları telefon görüşmesinde, ticaretin geliştirilmesi, sınır güvenliğinin tahkimi ve terörle ortak mücadele konularında kararlılık vurgusu yaptı.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı tarafından yayımlanan açıklamada, dün gece (22 Mayıs 2026) Neçirvan Barzani ile İranlı Bakanı Arakçi arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiği belirtildi.

Görüşmede, Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin İran İslam Cumhuriyeti ile olan ilişkilerinin, özellikle de ekonomik ve ticari alışveriş alanlarında geliştirilmesinin ele alındığı, ayrıca, sınır güvenliğinin korunmasına yönelik koordinasyonun güçlendirilmesi konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.

Telefon görüşmesinin bir diğer bölümünde ise bölgedeki son gelişmelerim masaya yatırılarak, Orta Doğu'da barış ve istikrarın tesisi için bölge ülkelerinin çaba göstermesinin önemine vurgu yapıldığı kaydedildi.

Ortak öneme sahip bazı diğer konuların da görüşmenin gündem maddeleri arasında yer aldığı belirtildi.

Söz konusu telefon görüşmesine ilişkin İran’ın Tesnim Haber Ajansı da bir haber yayımladı. Ajansın aktardığına göre İran Dışişleri Bakanı Arakçi ve Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, görüşmede İran ile Irak ve Kürdistan Bölgesi arasındaki ikili ilişkiler ile bölgedeki son gelişmeler dahil olmak üzere bir dizi önemli konuyu değerlendirdi.

Görüşmede, İran İslam Cumhuriyeti ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerin özellikle ekonomik ve ticari iş birliği alanlarında geliştirilmesi ele alınırken, her iki taraf da ortak sınırların güvenliğinin korunması ve terörle mücadele konusunda koordinasyonun artırılması gerektiğini vurgu yaptı.

Aynı zamanda İran Dışişleri Bakanı ve Kürdistan Bölgesi Başkanı, bölgedeki değişimler hakkında fikir alışverişinde bulunarak, iç güvenliğin tahkim edilmesi ve bölgesel istikrarın sağlanması için bölge ülkelerinin ortak çaba göstermesinin önemine dikkat çekti.