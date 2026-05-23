Başbakan Barzani başkanlığındaki üst düzey heyet Bağdat’a hareket etti

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Iraklı üst düzey hükümet yetkilileri ve siyasi liderlerle temaslarda bulunmak üzere resmi bir ziyaret kapsamında Bağdat’a gitti.

Başbakan Mesrur Barzani başkanlığındaki üst düzey Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyeti, 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü sabah saatlerinde, Erbil Uluslararası Havalimanından Irak’ın başkenti Bağdat’a hareket etti.

İki gün sürmesi beklenen bu kritik ziyaret kapsamında Başbakan Barzani’nin, Irak’ın yeni Başbakanı Ali Zeydi, Parlamento Başkanı Heybet Halbusi ve Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ile bir araya gelmesi ön görülüyor.

Başbakan Barzani’nin ayrıca, Irak siyasi sürecinde etkin rol oynayan Şii ve Sünni siyasi partilerin liderleriyle de temaslarda bulunması bekleniyor.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti tarafından ziyarete ilişkin yapılan resmi açıklamada, görüşmelerin ana gündem maddelerine yer verildi.

Açıklamaya göre toplantılarda, Irak ve bölgedeki genel durum ile son gelişmeler masaya yatırılacak. Görüşmelerin en önemli odak noktasını ise Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasında uzun süredir çözüm bekleyen askıdaki sorunların, Irak Anayasası temelinde kalıcı bir çözüme kavuşturulması oluşturacak.