Çin'de kömür ocağında facia: Onlarca işçi öldü

2 saat önce

Çin'in kuzeyindeki Şansi eyaletinde bir kömür madeninde meydana gelen gaz patlamasında ilk belirlemelere göre en az 82 maden işçisi yaşamını yitirdi, 9 işçi ise göçük altında kaldı.

Çin devlet televizyonu CCTV'nin aktardığı bilgilere göre feci kaza dün gece saatlerinde Şansi eyaletinde bulunan "Liuxiniu" kömür ocağında meydana geldi. Patlama esnasında yer altında 247 işçinin çalıştığı bildirildi.

Yetkililer, ilk saatlerde 8 olarak açıklanan can kaybının, arama kurtarma çalışmaları ilerledikçe trajik bir şekilde artarak 82’ye yükseldiğini duyurdu.

Resmi haber ajansı Xinhua ise patlamanın ardından maden ocağının içerisindeki zehirli ve kokusuz bir gaz olan karbonmonoksit seviyesinin hızla yükseldiğini belirtti. Gazın yayılması nedeniyle onlarca işçinin yer altında mahsur kaldığı ve birçoğunun durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası acil bir açıklama yapan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, tüm bölge ve kurumlara iş güvenliği konusunda kesin uyarılarda bulundu.

Şi, "Bu trajediden ders çıkarılmalı. İş yeri güvenliği konusunda her zaman tetikte olunmalı ve bu tür büyük felaketlerin yaşanması kesin bir dille engellenmelidir." ifadelerini kullandı.

Yaralıların tedavisi için seferber olunması talimatını veren Çin lideri, kazanın nedenine ilişkin kapsamlı ve titiz bir soruşturma yürütülmesini istedi.

Çin'in en yoksul bölgelerinden biri olan Şansi eyaleti, aynı zamanda ülkenin "kömür başkenti" olarak biliniyor. Ülke genelinde son on yılda denetimlerin artırılması ve güvenlik standartlarının yükseltilmesine yönelik adımlar atılsa da yerel işletmelerdeki ihmalkarlıklar ve güvenlik kurallarının esnetilmesi nedeniyle ölümcül maden kazaları kronik bir sorun olmaya devam ediyor.

Dünyanın en büyük kömür tüketicisi konumunda olan Çin, son yıllarda yenilenebilir enerji yatırımlarında rekorlar kırsa da, küresel sera gazı emisyonunda hala ilk sırada yer alıyor ve enerji ihtiyacının büyük bir kısmını kömür madenlerinden karşılamayı sürdürüyor.