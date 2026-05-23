Fuad Hüseyin'den Arakçi'ye: Savaşın sona ermesini umut ediyorum

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran ve Washington arasındaki son müzakerelerdeki gelişmeleri ele aldı.

Irak Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisi tarafından, 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü yapılan açıklamada; Fuad Hüseyin'in, İran Dışişleri Bakanı’ndan bir telefon telefonu aldığı belirtilirken, Arakçi'nin Hüseyi’ni yeniden Dışişleri Bakanı olarak göreve başlamasından dolayı tebrik ettiği bildirildi.

Açıklamada, İran Dışişleri Bakanı'nın, Fuad Hüseyin'i devam eden müzakerelere ilişkin son gelişmeler hakkında bilgilendirdiği ve son turda kaydedilen ilerlemelere değindiği ifade edildi.

Pakistan'ın rolünün önemine vurgu yapılan görüşmede, müzakere sürecinin başarısı için gösterdiği çabalara övgüde bulunularak, bu aşamada Katar'ın katılımının önemine dikkat çekildi.

Fuad Hüseyin ise bu iletişim ve müzakere önerilerinin sunulması dolayısıyla İranlı mevkidaşına teşekkür ederek, süreçteki olumlu gelişmelerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Fuad Hüseyin, müzakere sürecinin ilerlemesi için Abbas Arakçi'nin gösterdiği çabaları takdir ettiğini belirterek, Hürmüz Boğazı'ndaki askeri operasyonların bir an önce sona erdirilmesi ve İran'a yönelik ambargoların kaldırılması için çalışılması gerektiğinin altını çizdi.

Açıklamada son olarak, Fuad Hüseyin'in, savaşın sona ermesine, bölge halkları için istikrarın ve normal hayatın geri dönmesine vesile olacak olumlu haberler duyulması temennisinde bulunduğu aktarıldı.a