Humam Hamudi'den Başbakan'ın Bağdat ziyaretine övgü: "Önemli ve olumlu"

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’nin Bağdat ziyareti, anlaşmazlıkların kökten çözümü için olumlu ve önemli bir adım olarak değerlendirildi. Bu değerlendirme, tüm bileşenlerin haklarının korunması ve kamu hizmetlerinin iyileştirilmesinin vurgulandığı Mesrur Barzani ile Humam Hamudi görüşmesinde dile getirildi.

Başbakan Mesrur Barzani, 24 Mayıs 2026 Pazar günü akşam saatlerinde, Bağdat'taki temasları kapsamında Irak Yüksek İslam Konseyi Başkanı Humam Hamudi ile bir araya geldi.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinden yapılan açıklamaya göre görüşmede, her iki taraf Irak'taki siyasi durumu ele alarak ülkenin içinden geçtiği mevcut dönemin önemine dikkat çekti.

Aynı zamanda taraflar, vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinin seviyesini yükseltmek, Irak'taki tüm farklı bileşenlerin anayasal haklarını sağlamak ve korumak amacıyla federal hükümetin desteklenmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Görüşmenin diğer bir bölümünde ise Başbakan Barzani'nin Bağdat ziyareti, Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki sorunların anayasa çerçevesinde, kökten ve gerçek ortaklık ilkesine saygı temelinde çözülmesi yolunda atılmış olumlu bir adım olarak nitelendirildi.