Mesrur Barzani, Tesmim Koalisyonu Başkanı ile bir araya geldi

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani ve Tesmim Koalisyonu lideri Amr Faiz, hizmet koşullarının iyileştirilmesi ve tüm bileşenlerin haklarının korunması amacıyla iş birliği, ilişkiler ve ortak çalışmaların geliştirilmesi ile güçlendirilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Başbakan Mesrur Barzani, 24 Mayıs 2026 Pazar günü, Bağdat'taki temasları kapsamında Milletvekili Faiz başkanlığındaki Tesmim Koalisyonu heyeti ile bir araya geldi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti tarafından yayımlanan resmi açıklamaya göre görüşmede, kamu hizmetlerinin kalitesini artırmak, vatandaşlara daha onurlu bir yaşam sunmak ve tüm bileşenlerin haklarını korumak adına iş birliğinin, ilişkilerin ve ortak çalışmaların geliştirilmesi ile güçlendirilmesi gerektiği hususunda fikir birliğine varıldı.