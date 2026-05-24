Mesrur Barzani, eski Başbakan İyad Allavi ile görüştü

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, eski Irak Başbakanı İyad Allavi ile bir araya geldi. Allavi, Kürdistan halkının mücadelesini, ödediği bedelleri ve Başkan Mesud Barzani'nin tarihi konumunu takdirle karşılarken, Başbakan Barzani, Allavi'ye Kürt davasına verdiği destek ve ulusal duruşundan ötürü şükranlarını sundu.

Başbakan Mesrur Barzani, 24 Mayıs 2026 Pazar günü, Bağdat'taki temasları kapsamında eski Irak Başbakanı İyad Allavi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede İyad Allavi, Kürdistan halkının büyük bir mücadele yürüttüğünü, ağır bedeller ödediğini ve Irak'ın diktatörlükten kurtarılması ile ülkede yeni bir sistemin inşa edilmesinde belirgin bir rol oynadığını ifade etti.

Allavi ayrıca, Başkan Mesud Barzani'nin Kürdistan, Irak ve bölgenin siyasi tarihinde büyük ve etkili bir ulusal lider olarak üstlendiği tarihi rol ve konumdan övgüyle söz etti.

Başbakan Barzani de Irak'ın önde gelen ulusal şahsiyetlerinden biri olan İyad Allavi'ye, Kürdistan halkının meşru davasına yönelik gösterdiği dostane tutum ve kararlı desteğinden dolayı takdir ve teşekkürlerini iletti.