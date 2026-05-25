Erdoğan ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Umman arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel ölçekteki son gelişmeler ele alındı.

Bölgedeki askeri hareketliliğe ve tırmanan gerilime dikkat çeken Erdoğan, bölgedeki savaşın yeniden alevlenmesinin hiçbir aktörün yararına olmadığını vurguladı.

Barışçıl çözümler için diplomatik adımların desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki ülkelerle birlikte kalıcı istikrarı sağlamak adına gayret göstermeye devam ettiğini belirtti.

Filistin topraklarında kalıcı barış ve istikrarın tesisi için yürütülen çalışmaların da ele alındığı telefon görüşmesinde Erdoğan, Filistin halkının haklarını korumak adına her uluslararası platformda ellerinden gelen desteği kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti.

Görüşmede ayrıca Erdoğan ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık, yaklaşan Kurban Bayramı vesilesiyle karşılıklı tebriklerini sunarak niyet dileklerinde bulundular.