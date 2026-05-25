İran Parlamento Başkanı ve Dışişleri Bakanı Katar’da

İran Parlamento Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile savaşı sonlandıracak olası bir anlaşmayı görüşmek üzere Katar’a gitti. Görüşmelerin ana gündem maddelerini Hürmüz Boğazı'nın durumu, zenginleştirilmiş uranyum seviyesi ve İran’ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması oluşturuyor.

Reuters ve Agence France-Presse'in (AFP) konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Muhammed Bakır Galibaf ve Abbas Arakçi, savaşı durduracak bir anlaşma zeminini tartışmak üzere Katar'ın başkenti Doha'da bulunuyor.

Reuters'a konuşan üst düzey bir yetkili, müzakerelerin öncelikli ve temel amacının Hürmüz Boğazı'nın güvenliği ile İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyum stokları olduğunu belirtti.

Kaynak, nihai bir anlaşma kapsamında Tahran'ın yurt dışında bloke edilen milyarlarca dolarlık varlığının serbest bırakılmasını müzakere etmek üzere, İran Merkez Bankası Başkanı’nın da heyette yer aldığını kaydetti.

Trump: "Ya Kazançlı Bir Anlaşma Olur Ya da Hiç Olmaz"

Gelişmeler üzerine ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait Truth Social platformunda dikkat çeken bir mesaj yayımladı. Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İran ile bir anlaşma, ya çok kazançlı ve anlamlı bir anlaşma olur ya da hiç olmaz. Bu, Obama’nın başarısız yönetiminin müzakere ettiği ve İran’a nükleer silah sahibi olması için doğrudan ve açık bir yol sunan JCPOA (Nükleer Anlaşma) felaketinin tamamen aksine bir anlaşma olacaktır. Hayır, ben öyle bir anlaşma yapmam!"

Bölge 39 Gündür Savaşta, İran Ekonomik Kıskaçta

Söz konusu müzakereler İran, İsrail ve ABD arasında 39 gündür devam eden ve tüm bölgeyi büyük bir krize sürükleyen savaşın gölgesinde gerçekleşiyor. Savaşı durdurmak ve kapsamlı bir uzlaşıya varmak adına diplomatik çabalar en üst seviyeye çıkarılmış durumda.

Diğer yandan ağır bir ekonomik krizle boğuşan İran, herhangi bir anlaşma karşılığında yurt dışındaki milyarlarca dolarlık dondurulmuş parasını serbest bırakmayı ve ekonomisini rahatlatmayı hedefliyor.