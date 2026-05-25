Trump’tan İran ile anlaşma için net şart: İbrahim Anlaşmaları’na katılın

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerin "iyi" gittiğini açıkladı, ancak, arabulucu ve ilgili tüm tarafların "zorunlu" olarak İbrahim Anlaşmaları’na dahil olması şartını koşarak, İran’ın da bu anlaşmaya imza atması yönünde beklenmedik bir teklifte bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü kendisine ait Truth Social platformunda paylaştığı mesajda, İran ile ya çok iyi bir anlaşma yapılacağını ya da hiç anlaşma olmayacağını vurguladı.

Anlaşma sağlanamaması durumunda savaş cephesine ve çatışmalara geri dönüleceğini belirten Trump, bu kez operasyonların eskisinden "daha büyük ve daha güçlü" olacağını ifade ederek, "Kimse bunu istemez." dedi.

Bölge Ülkelerine "İbrahim Anlaşmaları" Şartı

Trump mesajında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Pakistan, Türkiye, Mısır, Ürdün ve Bahreyn liderleriyle yaptığı görüşme ve temaslarda, ABD’nin bu "karmaşık bilmeceyi" çözmek için sarf ettiği onca çabanın ardından, temel bir şart olarak tüm bu ülkelerin derhal "İbrahim Anlaşmaları"nı imzalaması gerektiğini ilettiğini belirtti.

ABD Başkanı, özellikle Suudi Arabistan ve Katar’ın imzayı atan ilk taraflar olmasını ve diğer ülkelerin de onları takip etmesini talep etti.

"İran’ın Katılması Büyük Bir Onur Olur"

ABD Başkanı, ezber bozan bir öneri sunarak şu ifadeleri kullandı:

"Eğer bu belge imzalanırsa, İran İslam Cumhuriyeti’nin de İbrahim Anlaşmaları’nın bir parçası olması büyük bir onur olacaktır. Bu ne kadar özel bir şey olurdu!"

Trump, bu hamlenin tarihin en önemli anlaşması olacağına, bölgeye benzeri görülmemiş bir güç, istikrar ve ekonomik büyüme getireceğine inanıyor.

Mesajının devamında, "Bu anlaşma, Orta Doğu’da son 5000 yılda ilk kez gerçek bir gücün ve barışın tesis edilmesini sağlayacaktır." diyen Donald Trump, şu an İbrahim Anlaşmaları’na üye olan ülkelerin (BAE, Bahreyn, Fas, Sudan ve Kazakistan) finansal, ekonomik ve sosyal açıdan büyük bir büyüme kaydettiğine dikkat çekti.

"İmzalamayan, İran Anlaşmasının Parçası Olamaz"

Temsilcilerine, söz konusu ülkelerin İbrahim Anlaşmaları'na katılım sürecini derhal başlatmaları ve başarıyla tamamlamaları yönünde resmi talimat verdiğini açıklayan Trump, bu anlaşmaya dahil olmayan hiçbir ülkenin İran ile yapılacak büyük anlaşmanın bir parçası olamayacağını vurguladı.

Trump, anlaşmaya yanaşmamanın bir "kötü niyet" göstergesi olacağını da sözlerine ekledi.