Başkan Barzani'den Kürt şampiyon Badin Haso'ya tebrik

Başkan Mesud Barzani, Almanya'da düzenlenen uluslararası WBC şampiyonasında üçüncü kez altın kemerin sahibi olan Kürt boksör Badin Haso’yu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Başkan Barzani, 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü, sosyal medya hesabı X üzerinden bir tebrik mesajı yayımladı.

Kürt Sporcu Badin Haso’yu tebrik eden Başkan Barzani, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Almanya'da gerçekleştirilen Uluslararası WBC (INTERNATIONAL WBC) şampiyonasında büyük bir başarıya imza atarak üçüncü kemerini kazanan Kürt şampiyon Badin Haso’yu yürekten tebrik ediyorum."

Başkan Barzani, Kürt sporcuya başarılarının devamını dilediği mesajında şunları kaydetti:

"Kürt gençlerinin uluslararası spor arenalarında böylesi büyük başarılar elde etmesi, Kürt ve Kürdistan adını dünyaya duyurması bizler için büyük bir gurur ve mutluluk vesilesidir."a