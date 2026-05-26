Dört büyük güçten Hürmüz Boğazı için ortak bildiri

Reuters haber ajansının aktardığına göre Avustralya, Hindistan, Japonya ve ABD yayımladıkları ortak bildiride, bölgedeki ticari ve askeri gemilerin hedef alınmasını sert bir dille kınadı.

Deniz güvenliğinin hamisi konumundaki bu dört büyük güç, uluslararası deniz hukukunun ihlal edilmesine yol açacak her türlü eylem ve girişimi kesin bir dille reddettiklerini vurguladı.

Ortak bildirinin diğer bir bölümünde ise dört ülke, uluslararası sulardan geçen gemilere yönelik yasa dışı her türlü harç, vergi veya mali yükümlülük dayatılmasına karşı olduklarını yineledi.

Analistler, bildirinin bu kısmının, dünyanın en stratejik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’ndaki nakliye hatları ve platformlarıyla ilgili son dönemde tırmanan gerilime doğrudan ve net bir atıf olduğunu belirtiyor.

Müttefik ülkelerin bu sert ve ortak duruşu, deniz transit geçiş prosedürleri ile Hürmüz Boğazı’ndaki güvenlik koordinasyonu ihtiyacına yönelik uluslararası tartışmaların zirveye ulaştığı bir döneme denk geliyor.

Öte yandan bu bildiri, Washington ile Tahran arasında uluslararası aktörlerin ara buluculuğunda yürütülen dolaylı müzakerelerin devam ettiği sırada geldi. Söz konusu görüşmelerde İran'ın nükleer programı ve bölgedeki deniz seyrüsefer özgürlüğünün güvence altına alınması şeklinde iki temel dosya üzerinde duruluyor.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından Hürmüz Boğazı, Tahran yönetimi tarafından ticari gemilere kapatılmıştı. Ardından İran, boğazdan geçmek isteyen her geminin kendilerinden onay alması gerektiğini açıklamış ve gemilere vergi ile harç uygulanacağını duyurmuştu.