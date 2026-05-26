Trump’tan İran’a: Uranyum derhal teslim edilmeli veya imha edilmeli

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu ABD'ye nakledilip imha edilmek üzere derhal teslim etmesini veya alternatif olarak uluslararası koordinasyonla yerinde tasfiye edilmesini önerdi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Truth Social" hesabı üzerinden İranlı yetkililere hitaben bir mesaj paylaştı.

Zenginleştirilmiş uranyumu "atom tozu" olarak nitelendiren ABD Başkanı, bu materyalin bir an önce ülkesine teslim edilerek ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti.

Donald Trump, daha iyi bir seçenek olarak ise İran İslam Cumhuriyeti ile koordinasyon ve uyum içerisinde, söz konusu uranyumun kendi tesislerinde veya uygun görülecek başka bir yerde imha edilmesini teklif etti.

Trump, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) veya benzeri bağımsız bir kuruluşun bu sürece mutlaka tanıklık ve hakemlik etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Trump'ın bu kritik mesajı, ABD ile İran arasında nükleer dosya ve savaşa son verilmesi konusunda nihai bir anlaşmanın önümüzdeki birkaç gün içinde imzalanmasının beklendiği bir döneme denk geliyor.

Daha önce Pakistanlı yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, Washington ile Tahran arasındaki en büyük engelin zenginleştirilmiş uranyum konusu olduğu, İran'ın bu kozundan vazgeçmeyi reddettiği, ABD'nin ise uranyumun imha edilmesi konusunda ısrarcı olduğu belirtilmişti.