Başkan Barzani: Gulan Devrimi, Kürdistan halkının mücadelesinde kader belirleyici bir aşamaydı

Başkan Mesud Barzani, Gulan Devrimi'nin Kürdistan halkının mücadelesinde kader belirleyici bir dönüm noktası olduğunu belirtirken, bugünkü kazanımların şehitlerin kanı ve Peşmerge’nin kahramanlığı sayesinde elde edildiğini söyledi.

Başkan Barzani, 26 Mayıs 2026 Salı günü, Gulan Devrimi’nin başlamasının 50’nci yıl dönümü vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Gulan Devrimi’nin büyük Eylül Devrimi’nin bir devamı niteliğinde olduğunu ve onun kutsal hedeflerini taşıdığını vurgulayan Başbakan Barzani’nin mesajının tamamı şu şekilde:

“Gulan Devrimi, Kürdistan halkının mücadelesinde önemli ve kader belirleyici bir aşamaydı. Bu devrim, büyük Eylül Devrimi’nin bir devamı niteliğindeydi ve onun mesajı ile hedeflerini taşıyordu. Gulan Devrimi, Kürdistan halkının mücadelesinin belli bir dönemde kısa süreliğine sekteye uğramış olsa bile, iradesinin asla kırılmadığını, aksine kutsal hedeflerine ulaşmak için yeni bir umut ve güçle mücadelesini sürdürdüğünü herkese kanıtladı. Gulan Devrimi, Peşmerge’nin kahramanlığına, halkın direnişine, güçlü bir örgütlülüğe, net slogan ve hedeflere dayandığı için başarıya ulaştı.

Gulan Devrimi’nin başlamasının 50’nci yıl dönümünde, Kürdistan halkına gerek Kürdistan içinde gerekse yurt dışında Gulan Devrimi’nde kahramanca bir rol üstlenerek halkları için gurur dolu, parlak bir tarih yazan tüm emektar, Peşmerge ve yurtseverlere şükranlarımı sunuyorum.

Bu anlamlı yıl dönümünde, Gulan Devrimi’nin ilk şehidi Şehit Seyid Abdullah Haci Ömerani’yi, Gulan Devrimi şehitlerini ve tüm Kürt ve Kürdistan şehitlerinin aziz hatırasını saygıyla yad ediyoruz. Halkımızın elde ettiği özgürlük ve diğer tüm kazanımlar, şehitlerin kanının, Peşmerge’nin kahramanlığının ve başta Gulan Devrimi olmak üzere Kürdistan halkının tüm devrimlerindeki mücadele insanlarının emeğinin ve sadakatinin birer meyvesidir.”