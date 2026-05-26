CENTCOM: Saldırılarımız savunma amaçlıdır

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Kaptan Tim Hawkins, 26 Mayıs 2026 Salı günü sabahın erken saatlerinde, Fox News'a yaptığı açıklamada, güçlerinin İran tehditlerine karşı korumak amacıyla bir meşru müdafaa eylemi olarak Güney İran'daki bazı botlara saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hawkins'in aktardığına göre saldırılar, füze fırlatma rampaları ile mayın döşemeye çalışan bazı İran botlarını hedef aldı.

ABD ordusu, ateşkes süreci boyunca temkinli duruşunu korumakla birlikte, güçlerini savunmaya kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Diğer yandan İran'ın "Daneshju" haber ajansı yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD ve İsrail savaş uçaklarının Larak Adası'nın güneyindeki bazı deniz unsurlarını hedef aldığını ve ilk belirlemelere göre dört kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bunun yanı sıra İran'ın Tesnim haber ajansı, Bender Abbas, Sirik ve Jask kentlerinde üç büyük patlama sesinin duyulduğunu aktardı.

Üst düzey bir Amerikalı yetkili, iki İran botunun Hürmüz Boğazı'na mayın döşerken tespit edildiğini, ayrıca ABD güçlerinin, Amerikan savaş uçaklarını hedef alan bir füze üssüne karşılık verdiğini kaydetti. Müdahale sonucunda ABD ordusu, Devrim Muhafızları Ordusu'na ait her iki botu da imha etti ve Bender Abbas'teki bir füze üssünü vurdu.

Stratejik Hürmüz Boğazı'nın yakınında yer alan Larak Adası çevresinde, son haftalarda Washington ve Tahran yönetimleri karşılıklı olarak birbirlerini deniz seyrüsefer güvenliğini tehdit etmek ve boğaza mayın döşemekle suçluyordu.