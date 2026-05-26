Milyonlarca hacı Arafat yolunda

Bugün sabahın erken saatlerinde, Zilhicce ayının dokuzuncu gününe denk gelen Arafat gününde hacılar, hac ibadetinin en büyük rüknü olan vakfe için Arafat Dağı'na doğru yola çıktı. Hacılar akşam saatlerine kadar burada kalacak.

Hacılar, tabelalar ve rehber işaretlerle sınırları belirlenmiş olan Arafat bölgesine yerleşiyor, çünkü Arafat topraklarının tamamı hacılar için vakfe (durma) yeri olarak kabul ediliyor.

Öğle namazı vaktinin girmesiyle birlikte, bu mübarek günün büyük faziletlerinin, nasihatlerin ve rehber ilkelerin aktarıldığı Arafat hutbesi okunacak. Ardından hacılar, Hz. Muhammed'in (S.A.V.) sünnetine uyarak öğle ve ikindi namazlarını cem-i takdim ve kasr (birleştirerek ve kısaltarak) şeklinde eda edecek.

Zilhicce'nin dokuzuncu gününde güneşin batmasıyla birlikte hacılar, Müzdelife meşarine doğru hareket edecek. Burada akşam ve yatsı namazlarını birleştirip kısaltarak kılacak olan hacılar, geceyi de Müzdelife'de geçirecek.

Mina'da Terviye günü tamamlandı

Dün (25 Mayıs Pazartesi) yani Zilhicce'nin 7'nci gününde, hacıların "Terviye günü"nü geçirmek üzere Mina meşarine ulaşma süreci tamamlandı. İlgili kurumlar, hacıların ulaşımını kolaylaştırmak ve güvenliklerini sağlamak amacıyla sıkı bir sistem devreye soktu.

Terviye günü, hac yolculuğunun ana duraklarından biri olup, hacılar sünnete uyarak Arafat'a hareket etmeden önce geceyi Mina'da geçiriyor.

Hacılar Terviye gününde Mina'ya giderken, bayram günlerinde ve "Teşrik" günlerinde de buraya geri dönüyor. Mina, hacıların Mekke'de yöneldiği ilk kutsal meşar olup, hac mevsimi dışında yıl boyunca içinde kimsenin yaşamadığı bir vadidir.

Mescid-i Haram'a yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta olan Mina, kutsal Mekke ile Müzdelife arasında yer alır ve Harem sınırları içerisindedir.

Şer'i yüz ölçümü yaklaşık 16.8 kilometrekare olan bu vadi, kuzey ve güneyden dağlarla çevrilidir. Mekke yönünden Akabe Cemresi, Müzdelife yönünden ise Muhassir Vadisi ile sınırlandırılmıştır.

Bölgedeki savaşa rağmen hacı sayısı arttı

Hac Pasaport Güçleri Komutanı Salih el-Mubac, 23 Mayıs 2026 Cumartesi gün, seyahat zorluklarına ve bölgedeki savaşın neden olduğu istikrarsız ortama rağmen, hac farizasını yerine getirmek üzere yurt dışından 1.5 milyondan fazla hacının Suudi Arabistan topraklarına ulaştığını açıkladı.

El-Mubac, bu sayının 2025 yılı verilerine kıyasla artış gösterdiğini belirtti.

Hacıların ülkeye varış yollarına ilişkin istatistikleri paylaşan Pasaport Güçleri Komutanı, verileri şu şekilde aktardı:

Hava yoluyla: 1,457,514 hacı

Kara yoluyla: 45,141 hacı

Deniz yoluyla: 6,497 hacı

Bu yıl hac ibadeti için Kürdistan Bölgesi'nden de 2 bin 752'si erkek, 2 bin 368'i kadın olmak üzere toplam 5 bin 120 kişi Suudi Arabistan'a ulaştı.