Başkan Barzani'den Kurban Bayramı mesajı

"Umarım bu bayram, Kürdistan'daki durumun iyileşmesinin başlangıcı olur"

1 saat önce

Başkan Mesud Barzani, siyasi çıkmazı çözmek ve yaşanan olumsuz duruma son vermek için Kürdistan Bölgesi'ndeki siyasi partileri bayramlardan sonra bir araya gelmeye çağırdı.

Başkan Barzani, bugün (26 Mayıs) Kurban Bayramı vesilesiyle yayınladığı kutlama mesajında, Kürdistan, Irak ve dünyadaki tüm Müslümanları bayram vesilesiyle tebrik etti.

Şehit aileleri, kahraman Peşmerge güçleri ve tüm Kürdistan vatandaşlarını da bayram vesilesiyle kutlayan Mesud Barzani, “Bu mübarek vesileyle, Allah'tan tüm Kürdistan halkına ve dünyaya mutluluk ve refah diliyorum.” dedi.

Mesajında ayrıca Kürdistan Bölgesi'ndeki siyasi partilere çeşitli çağrılarda bulunan Başkan Barzani şunları söyledi:

"Bu hassas ve belirleyici anda herkes Kürdistan halkının çıkarlarını düşünmeli ve halkımızın en yüksek çıkarlarını dar hedeflerin ve çıkarların üstünde tutmalıdır."

Başkan Barzani, bölgedeki siyasi partileri, bölgedeki siyasi sürecin muzdarip olduğu verimsiz anlaşmazlıklara son vermeye çağırdı.

Tüm siyasi partileri Kurban Bayramı'ndan sonra vatanseverlik duygularıyla bir araya gelerek, siyasi çıkmazı çözmeye ve bu olumsuz siyasi duruma son vermeye çağıran Mesud Barzani, "Bu ulusal ve milli bir görevdir, herkes sorumlulukla hareket etmeli ve doğru yola dönmelidir." dedi.

Mesajının sonunda Başkan Barzani, bu bayramın Kürdistan Bölgesi'ndeki durumun iyileşmesinin ve siyasi sorunların aşılmasının, ayrıca bölgemizde ve dünyada barış, huzur ve istikrarın sağlanmasının başlangıcı olmasını umdu.