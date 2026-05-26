Başbakan Barzani: Bayramın bölgeye barış ve istikrar getirmesini temenni ediyorum

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, Kurban Bayramı’nın “Kürdistan'a, bölgeye ve dünyaya huzur ve istikrar getirmesi” temennisinde bulunarak, tüm Müslümanların bayramını kutladı.

Başbakan Barzani, bugün (26 Mayıs 2026 Salı) Kurban Bayramı vesilesiyle yayınladığı kutlama mesajında, Kürdistan, Irak ve dünyadaki tüm Müslümanları bayram vesilesiyle tebrik etti.

Mesrur Barzani mesajında, "Özellikle kahraman Peşmergeleri, iç güvenlik güçlerini ve şehit ve Enfal kurbanlarının ailelerini tebrik ediyorum. Bayramı mutluluk ve huzur içinde geçirmenizi temenni ediyorum." dedi.

Başbakan mesajının sonunda, şu ifadelere yer verdi:

"Bayramın Kürdistan'a, bölgeye ve dünyaya birlik, barış ve istikrar getirmesini temenni ediyoum. Bayramınız kutlu olsun, huzur ve mutuluk içinde geçirmenizi diliyorum."