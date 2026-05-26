Vali Xoşnaw: Bir haftada Erbil'i 76 binden fazla turist ziyaret etti

2 saat önce

Erbil Valisi Umed Xoşnaw, Kürdistan Bölgesi'nde çevrenin temiz tutulması için vatandaşları Çevre Kurulu ve İçişleri Bakanlığının yönergelerine uymaya çağırdı.

Vali Xoşnaw, bugün (26 Mayıs 2026 Salı), düzenlediği basın toplantısında, son bir haftada Erbil'i 76 binden fazla turistin ziyaret ettiğini ve turistlerin gelişi için birçok tesisin hazırlandığını söyledi.

Turistlerin çoğunun Irak'ın güney ve orta kesimlerinden geldiğini belirten Erbil Valisi, "Bayramın ikinci gününden itibaren çok sayıda turistin Erbil'i ziyaret etmesini bekliyoruz," dedi.

Bu yıl yağışların arttığına ve turistik bölgelerin güzel bir bahar manzarasına büründüğüne işaret eden Xoşnaw, Erbil çevresindeki birçok gölet ve barajın tamamlanmasının da turist sayısını artıracağını sözlerine ekledi.

Erbil Valisi konuşmasının sonunda, Kürdistan Bölgesi'nde çevrenin temiz tutulması için vatandaşları Çevre Kurulu ve İçişleri Bakanlığının yönergelerine uymaya çağırdı.