Amedspor, Mauro Icardi’yi transfer etmek istiyor

1 saat önce

Son hafta maçlarının bitmesiyle 1. Lig’i ikinci sırada bitirerek Süper Lig’e yükselen Amedspor, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi’yi transfer etmek istiyor.

Basın haberlerinde, Amedspor’un, bu transfer için ciddi sponsorlar ile görüşme yaptığı ve oyuncuyu ikna etmeye çalışacağı aktarıldı.

Icardi'nin yurt dışından gelecek teklifler için yıllık 10 milyon euro seviyesinde beklentiye sahip olduğu iddia edilirken, Arjantin'e dönmesi halinde daha düşük bir kontrata imza atabileceği konuşuluyor.

Eski Inter Milan, Paris Saint-Germain ve Sampdoria forveti, Galatasaray formasıyla 132 maçta 77 gol attı ve 24 asist yaptı; üç kez Süper Lig şampiyonluğu, bir kez Türkiye Kupası ve bir kez de Türkiye Süper Kupası kazandı.