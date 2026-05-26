İngiltere'de 13 Kürt sanatçı ortak sergi açtı

2 saat önce

13 Kürt sanatçının eserlerinin yer aldığı "Kürt Efsaneleri" aldı ortak sergisi İngiltere'nin başkenti Londra'da açıldı.

Londra'daki Notting Hill Kültür ve Sanat Merkezi'nde 13 sanatçının katılımıyla açılan serginin organizatörü Meriwan Celal, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, “13 sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi, doğanın güzelliğini, hayatın renklerini ve Kürt kültürünün ruhunu vurguluyor. İzleyiciyi hayal gücü, huzur ve anılarla dolu bir dünyaya götürüyor ve Kürdistan'ın doğası ve insan yaşamına dair özel bir duygu yaratıyor.” dedi.

Serginin aynı zamanda insanları Kürdistan'ın gizli güzelliğini, dağlar, nehirler ve uçsuz bucaksız gökyüzü arasındaki yerlerin özgürlük ve barış ruhuna davet ettiğini belirten Celal, “Bu sergi sadece eserler sergisi değil, aynı zamanda sanat, kültür ve insan duyguları arasında bir diyalog platformudur." ifadelerini kullandı.

Sergide Abbas Manda, Aryan Latif, Çiya Fethi, Felah Şuwan, Geylan Abdullah, Heme Haşim, Hiwa Aziz, Cemşid Porewzan, Lukman Ahmed, Mahir Sitar, Meriwan Celal, Sakar Faruk ve Şilan Hoşyari yer aldı.

"Kürt Efsaneleri" sergisi, 26 Mayıs 2026 Salı günü Londra'da açıldı ve dört gün sürecek.