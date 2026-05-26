Neçirvan Barzani ve Mazlum Abdi'den "Kürt birliğine" vurgu

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Suriye'deki Kürtler ve diğer unsurların durumunu ele aldı.

Neçirvan Barzani, 26 Mayıs 2026 Salı günü, SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi'yi kabul etti.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığının açıklamasına göre görüşmede Suriye'deki Kürtler ve diğer unsurların durumu ele alındı. Bölgesel gelişmeler, barışın korunmasının önemi ve terör tehditleriyle mücadele de görüşüldü.

Mazlum Abdi ise, Neçirvan Barzani ve Kürdistan Bölgesi Hükümetinin Suriye'deki Kürtlerin ve diğer toplulukların haklarına yönelik sürekli desteğine minnettarlığını dile getirdi.

Görüşmede, Şam ile yaşanan sorunların çözümü için Suriye'deki Kürt taraflar arasında diyalog ve anlaşmaya duyulan ihtiyaç vurgulandı.