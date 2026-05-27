BCF'den sığınmacı ve dar gelirlilere bayram desteği

Kurban Bayramı öncesinde kamplardaki sığınmacıların imdadına yine Barzani Yardım Vakfı (BCF) yetişti. Irak hükümetinin kamplara yönelik yardımları kesmesi üzerine harekete geçen BCF, toplamda 26 bin 570 ailenin bayramı buruk geçirmemesi için yaklaşık 1 milyar dinarlık dev bir yardım projesinin düğmesine bastı.

BCF Başkanı Musa Ahmed, düzenlediği basın toplantısında Kurban Bayramı günlerine yönelik geniş kapsamlı bir yardım projesinin detaylarını paylaştı. Proje kapsamında et ve bayramlık kıyafet temini için 945 milyon Irak dinarından fazla bütçe ayrıldı.

Musa Ahmed, 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığının kamplara gerekli ve yeterli desteği sağlamaması nedeniyle, vakıf olarak yaptıkları incelemeler ve halkın günlük ihtiyaçları doğrultusunda yardımlarını yoğunlaştırma kararı aldıklarını belirtti.

Musa Ahmed’in aktardığı bilgilere göre 340 çuval un temin edilmiş olup, proje kapsamında her aileye bir pay et ulaştırılacaktır. Bayramda yüzlerinin gülmesi amacıyla 325'ten fazla çocuğa bayramlık kıyafet ve temel ihtiyaç malzemeleri dahil edilmiştir.

Bu bayramda vakfın yardımlarından yararlanacak toplam aile sayısının 26 bin 570 olduğunu bunun da toplamda 135 bin 832 kişiye tekabül ettiğini kaydeden Musa Ahmed, şu ana kadar bu proje için tam olarak 945 milyon 985 bin Irak dinarı tahsis edildiğini bildirdi.

Musa Ahmed, halka daha fazla hizmet sunabilmeleri adına Barzani Yardım Vakfı’na olan desteklerin artmasını temenni ettiğini dile getirdi.

Konuşmasının sonunda ise kahraman Peşmerge güçlerinin, şehitlerin aziz ailelerinin, göçmen ile mültecilerin ve tüm Kürdistan halkının Kurban Bayramı'nı kutladı.