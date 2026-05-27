F-100 Super Sabre: ABD Hava Kuvvetlerinin kabusu

2 saat önce

F-100 Super Sabre savaş uçağı, ABD ordusunun yüksek maliyetlerle seri üretilen ve ses hızını aşabilen (süpersonik) ilk savaş uçağı olarak bilinir. Ancak uçak, hizmet süresi boyunca çok sayıda trajik kazaya sahne olmuştur.

Bu olayların en dikkat çekicilerinden biri, 7 Nisan 1961'de New Mexico semalarında düzenlenen bir askeri tatbikat sırasında yaşandı. F-100 uçakları, ABD'ye ait "B-52 Stratofortress" tipi stratejik bombardıman uçağına karşı önleme manevraları yaptığı sırada, B-52 uçağını kazara düşürdü.

Manevralardan biri esnasında, F-100 savaş uçaklarının birinden kazara bir "AIM-9 Sidewinder" füzesi ateşlendi ve füze doğrudan stratejik bombardıman uçağının motoruna isabet etti. B-52 mürettebatı fırlatma koltuğu ve paraşütle atlamayı başarsa da olayda üç mürettebat hayatını kaybetti.

Bu olaydan önce, Nisan 1958'de ise yine bu uçağın katıldığı bir eğitim uçuşu sırasında "Douglas DC-7" tipi sivil bir yolcu uçağıyla çarpışma meydana gelmiş, kazada iki pilot dahil olmak üzere toplam 47 kişi yaşamını yitirmişti.

Uçağın operasyonel raporlarına göre ABD Hava Kuvvetleri hizmet süresi boyunca bu modelden tam 889 uçak kaybetti ve farklı kazalarda 324 asker hayatını kaybetti. Yalnızca 1958 yılının Temmuz ayında bu tipte 30 uçak düşerken, bir yıl içinde kaybedilen uçak sayısı 116'ya ulaştı. Bunun yanı sıra, Vietnam Savaşı sırasında da 242 adet F-100 uçağı kaybedildi.

Bu uçak, ABD sınırları dışında da kanlı bilançolara yol açtı. Bunlar arasında en ağırı 1962 yılında Türkiye'de yaşandı, bir F-100 savaş uçağının trene çarpması sonucu meydana gelen faciada 250 kişi hayatını kaybetti.

Teknik özellikleri bakımından F-100, maksimum 15.8 ton kalkış ağırlığına sahip olup, saatte 1390 kilometre hıza ulaşabilmekte ve 3210 kilometre uçuş menzili sunmaktadır. Üzerinde dört adet 20 mm'lik top sabitlenmiş olan uçak, 3402 kilogram bomba taşıma kapasitesine sahiptir. Bu modelden dünya genelinde toplamda 2294 adet üretilmiştir.