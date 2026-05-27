PWK lideri Özçelik: Kurban Bayramı ulusal birliğe ve özgürlüğe vesile olsun

Kürdistan Yurtseverler Partisi (PWK) Genel Başkanı Mustafa Özçelik, Kurban Bayramı vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımladı. Özçelik mesajında, tüm Kürdistani taraflara bu bayramı birlik ve ulusal hakların elde edilmesi için bir vesile yapmaları çağrısında bulundu.

PWK Genel Başkanı Mustafa Özçelik, bugün (27 Mayıs 2026) yayımladığı mesajında, Kürt halkının bu yıl da savaş, haksızlık ve insan hakları ihlallerinin gölgesinde bayramı karşıladığına dikkat çekti.

Özçelik, Kürdistan’ın dört parçasına yönelik siyasi umut ve taleplerini şu sözlerle dile getirdi:

"Kürdistan’ın dört parçasında, Orta Doğu ve dünyanın dört bir yanında, bu yıl da, savaş, ölüm, çatışma, yıkım, haksızlık, adaletsizlik, milli ve insani hak ve özgürlüklerin ayaklar altına alındığı bir ortamda yeni bir Kurban Bayramı’nı karşılamaktayız.

Kurban Bayramı, Kuzey Kürdistan’da ulusal, demokratik işbirliği ve ittifakların örülmesine, milli, demokratik hak ve özgürlüklerin elde edilmesine, ülkemizin özgürlüğüne başlangıç olmasını diliyoruz.

Kurban Bayramı’nın, Doğu Kürdistan’da İran rejiminin yıkılmasına, Kürdistani partilerin milli, demokratik ittifakıyla Doğu Kürdistan’da milli, coğrafik, siyasi bir statüye ve özgürlüğe başlangıç olmasını diliyoruz.

Kurban Bayramı’nın, Güney Kürdistan’da mevcut kazanımların korunması, geliştirilmesi ve yeni kazanımların elde edilmesi esası üzerinden, tüm siyasi partiler arasında ortak bir yönetim için anlaşmanın, yeni bir stratejik, milli, Kürdistani ittifağın sağlanmasına, 140. Maddenin uygulanmasına başlangıç olmasını umut ediyor, diliyoruz.

Kurban Bayramı’nın, Güneybatı Kürdistan’da (Rojava), ortak siyasal milli, demokratik bir program çerçevesinde, tüm Kürt taraflarının, birlik halinde Şam yönetimine muhatap olmalarına ve milli, demokratik hak özgürlüklerin, siyasi bir statünün elde edilmesine, başlangıç olmasını diliyoruz.

Kurban Bayramı’nın, Orta Doğu’da ve tüm dünyada, savaş, çatışma ve yıkımların son bulduğu, özgürlük, demokrasi, adalet, eşitlik değerlerinin, milli ve insani hakların ve çevre koruma bilincinin yaşam bulduğu yeni bir sürece başlangıç olmasını diliyoruz.

Yaşadığımız, yaşamakta olduğumuz tüm acı, keder ve üzüntülerimize rağmen, özgür bir geleceğe olan inanç ve umutlarımızla, Kürdistanlı ve tüm dünya Müslümanlarının Kurban Bayramı’nı kutluyoruz.”