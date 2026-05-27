Kemal Kılıçdaroğlu: Kurultaysız bir parti olmaz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı vesilesiyle konutunun önünde gazetecilerle bayramlaşarak gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in partiyi kurultaya götürme çağrısına yanıt veren Kılıçdaroğlu, hukuki engellerin aşılmasının ardından kurultayın toplanacağını ilan etti.

Siyasi liderlerle gerçekleştirdiği bayramlaşma trafiğine değinen Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile her bayram olduğu gibi bu bayram da görüştüklerini ve karşılıklı iyi niyet temennilerinde bulunduklarını aktardı.

Grup Başkanı Özgür Özel ile henüz bir bayramlaşma görüşmesi yapmadıklarını belirten Kılıçdaroğlu, parti içi ilişkilere dair şu mesajı verdi:

"Görüşmemiz olmadı ama olur, niye olmasın? Bayramlaşma da olur. Biz düşman değiliz ki aynı partide görev yapan iki kişiyiz. Siyasette ayrışmak, kavga etmek ve bu ayrışmayı geri dönülemez noktalara taşımak doğru değildir."

Siyasetçilerin her türlü öneriyi değerlendirmesinin asli görevleri arasında olduğunu hatırlatan CHP lideri, yol arkadaşlarıyla her konuyu oturup medeni bir şekilde tartışabileceklerini ifade etti.

Özgür Özel’in kurultay talebi üzerindeki hukuki tartışmalara açıklık getiren Kılıçdaroğlu, CHP’nin kurumsal ve yasal ciddiyetine şu sözlerle vurgu yaptı:

"Kurultayı tabii ki yapacağız, kurultaysız bir parti olur mu? Ancak bunun yasal zeminde gerçekleşmesi gerekiyor. Mahkemenin koyduğu tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. Kuşkusuz bu durum hukukçuların alanına giriyor. Hukukçu arkadaşlarımızla bir araya geleceğiz ve en kısa sürede kurultayı nasıl yapabileceğimizi masaya yatıracağız."

Genel başkanlık makamının ve parti yönetiminin ancak delegelerin iradesiyle şekillenebileceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Genel başkanın nasıl seçileceği bellidir. Siz kurultayı devre dışı bırakamazsınız, genel başkanları kurultaylar seçer. Bir parti yönetimi hukuk içinde ve ciddiyetle yürütülür." diyerek tüzük ve yasalara işaret etti.

Kılıçdaroğlu, grup başkanlarının, grup başkanvekillerinin, delegelerin ve Parti Meclisi’nin (PM) seçimleri dahil olmak üzere partideki her adımın tamamen hukuk zemininde atılması gerektiğinin altını çizerek açıklamalarını sonlandırdı.

ÖZGÜR ÖZEL'İN KURULTAY ÇAĞRISI

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, mutlak butlan kararının ardından dün İzmir'de miting düzenlemişti. Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na genel başkanı 2 milyon parti üyesinin seçmesini teklif etmişti.

CHP'DE MUTLAK BUTLAN KRİZİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı vermişti. Mahkeme, 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetmişti.

Böylece Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine döndü. Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kalmıştı.

ÖZGÜR ÖZEL, YENİDEN CHP TBMM GRUP BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, yeniden CHP TBMM Grup Başkanı seçilmişti.