Irak Başbakanı Zeydi'den Sadr’ın milis gücünü lağvetme kararına destek

1 saat önce

Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, Seraya es-Selam askeri gücünün devletin resmi silahlı kuvvetlerine bağlanması kararını takdirle karşılayarak, ülkedeki diğer tüm silahlı gruplara da aynı ulusal adımı atma çağrısında bulundu.

Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Genel Komutanı Ali Falih Zeydi, 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü, yaptığı açıklamada, Mukteda es-Sadr’ın Seraya es-Selam gücünü devlet kurumlarına entegre etme yönündeki ulusal ve sorumlu tutumunun övgüye değer olduğunu belirtti.

Zeydi, bu güçlerin bundan böyle tamamen Silahlı Kuvvetler Genel Komutanı'nın emir ve komutası altında olacağını duyurdu.

Bu girişimin ülke genelinde devletin itibarını, otoritesini ve hukukun üstünlüğünü tesis etme yönünde atılmış oldukça önemli bir adım olduğunu vurgulayan Zeydi ayrıca, hükümetin iç istikrarı güçlendirecek ve "silahın yalnızca devletin tekelinde olması" ilkesini kalıcı kılacak her türlü çabayı destekleyeceğini ifade etti.

Irak Başbakanı, ülkedeki tüm silahlı gruplara devletin resmi çatısı altına girmeleri ve yasal birer kurum olarak faaliyet göstermeleri çağrısını yineledi.

Irak’ın güvenliğini ve istikrarını korumanın herkesin ortak görevi olduğunu belirten Ali Zeydi, vatandaşların anayasal kurumlara olan güveninin artırılması gerektiğine işaret etti.

Zeydi, ülkede silah taşıma ve yasaları uygulama yetkisine sahip tek meşru gücün devlet olduğunu vurgulayarak, bu ulusal adımın, güvenlik kurumlarının anayasal görevlerini en iyi şekilde yerine getirmelerinin önünü açacağını belirtti.

Sadr: Seraya es-Selam Tamamen Devlete Devredilecek

Öte yandan bugün (27 Mayıs 2026 Çarşamba), Ulusal Şii Akımı lideri Mukteda es-Sadr, sosyal medya platformu X üzerinden yayımladığı mesajda, kamu yararı gözetilerek ve ülkenin karşı karşıya olduğu tehlikelerin önüne geçilmesi amacıyla Seraya es-Selam’ın Ulusal Şii Akımı’ndan tamamen ayrılması gerektiğini duyurdu.

Mukteda es-Sadr, bu askeri güçlerin bundan böyle bütünüyle devletin bir parçası haline geleceğini ve ülkenin en üst askeri makamının emrine verileceğini belirtti.

Seraya es-Selam bünyesindeki sivil yapılanmalara da değinen es-Sadr, bu unsurların tamamının "Bunyan el-Marsus" projesine devredileceğini, bu yapıların artık silahsız, karargahsız, isimsiz ve askeri üniformasız bir şekilde faaliyet göstermek zorunda olduğunu kaydetti.