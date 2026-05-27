İran medyası, ABD ile varılan gizli anlaşma taslağının detaylarını paylaştı

İran devlet medyası, Tahran ile Washington arasında gerilimi sona erdirmeyi amaçlayan ve iki ülke arasındaki mutabakat çerçevesini belirleyen "gayriresmi bir taslağın" detaylarını yayımladı. Metne göre ABD deniz ambargolarını kaldıracak, buna karşılık İran da tüm adımların "somut olarak doğrulanması" şartıyla Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğini normale döndürecek.

İran devlet televizyonu tarafından 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü yayımlanan gayriresmi belgeye göre "İslamabad Mutabakatı"nın temelini oluşturan birkaç ana madde şu şekilde belirlendi:

Birinci Madde: Ambargolar ve Askeri Çekilme

ABD, İran’a yönelik tüm deniz ambargolarını kaldırmayı taahhüt ediyor. Washington ayrıca, İran çevresindeki bölgelerden askeri güçlerini çekme sözü verdi. Ancak bu çekilmenin yalnızca bölgeye yeni konuşlandırılan takviye güçleri mi kapsayacağı yoksa kalıcı üsleri de içine alıp almayacağı konusu henüz müzakere aşamasında.

İkinci Madde: Hürmüz Boğazı ve Deniz Trafiği

Buna karşılık İran, Hürmüz Boğazı’ndan geçen ticari gemi trafiğini bir ay içinde savaş öncesindeki seviyeye çıkarmayı taahhüt ediyor. Taslak metin, bu kolaylıkların yalnızca "ticari gemiler" için geçerli olduğunu, savaş gemilerini kapsamadığını belirtiyor. Ayrıca seyrüsefer rotalarının yönetimi İran ve Umman’ın koordinasyonunda yürütülecek.

Üçüncü Madde: Uluslararası Garanti ve Birleşmiş Milletler Kararı

Her iki taraf, 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya varılması halinde, anlaşma metninin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) taşınması ve uygulamanın garanti altına alınması amacıyla "bağlayıcı bir karar" olarak onaylanması konusunda mutabakata vardı.

Dördüncü Madde: Tahran'ın Uygulama Şartı

Bu ilerlemelere rağmen İran tarafı, "İslamabad Çerçevesi"nin henüz nihayete ermediğini ve ABD’nin taahhütleri somut olarak doğrulanana kadar hiçbir pratik adım atmayacaklarını vurguladı.

Bu gelişme, enerji piyasalarını ve uluslararası güvenliği ağır şekilde etkileyen üç aylık yıkıcı savaşı sona erdirmek adına stratejik bir umut ışığı olarak değerlendiriliyor.