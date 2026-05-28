DEM Parti ve MHP heyetleri bayramlaştı

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde bayramlaşan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) heyetleri, toplumsal barış, birlikte yaşam ve çözüm sürecine ilişkin mesajlar verdi.

Dem Parti ile MHP heyetleri, bugün (28 Mayıs 2026 Perşembe), Kurban Bayramı dolayısıyla karşılıklı bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirdi.Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Genel Başkan Başdanışmanı Esma Özdaşlı ve MYK Üyesi Şahin Kartal'ın yer aldığı MHP heyetini DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Hatice Betül Çelebi, Van Milletvekili Zülküf Uçar ve PM Üyesi Nuray Özdoğan karşıladı.

Bayramlaşma sırasında konuşan Hatice Betül Çelebi, barış sürecine değinerek, toplumun onurlu bir barışa duyduğu özlemin güçlü olduğunu söyledi.

Farklılıkların kabulüne dayalı yeni bir dönemin mümkün olduğunu belirten Çelebi, gelecekte barış umutlarının gerçeğe dönüşmesi için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ise Türkiye’nin birlik, beraberlik ve kardeşliğinden yana olduklarını vurgulayarak, “Birlikte yaşamayı ve çocuklarımıza daha müreffeh bir gelecek bırakmayı hedefliyoruz. Süreci hep birlikte en iyi şekilde sonuçlandırmalıyız. Bütün amacımız çocuklarımızın daha güvenli bir ortamda yaşamalarıdır.” dedi.

Eş Genel Başkan Yardımcısı Mahfuz Güleryüz, Amed Milletvekili Adalet Kaya ve PM Üyesi Zeyno Bayramoğlu'nun yer aldığı DEM Parti heyeti de MHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

DEM Parti heyetini MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü Turan Şahin ve MYK Üyesi Özmen Alp Giray Erdemir kabul etti.