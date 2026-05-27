Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay görevden uzaklaştırıldı

Türkiye İçişleri Bakanlığı, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/70858 sayılı dosyasında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Örgüte Üye Olma, Rüşvet, Görevi Kötüye Kullanma, İmar Kanununa Muhalefet, Kıyı Kanununa Muhalefet, İmar Kirliliğine Neden Olmak, Resmi Belgede Sahtecilik” suçlarından hakkında soruşturmaya başlandığı ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır. "

Hakkında soruşturmaya başlandığı Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ile İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı.