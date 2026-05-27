WSJ: İran'ın döviz rezervleri azaldı

1 saat önce

Wall Street Journal'ın (WSJ) İranlı bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre İran Merkez Bankası'nın net rezervleri büyük ölçüde azaldı.

İranlı yetkili, ülkenin döviz rezervlerinin sadece üç ay yeteceğini belirterek, yaptırımlar nedeniyle Tahran üzerindeki mali baskının ciddiyetini vurguladı.

Öte yabdan İran Parlamentosu Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı İbrahim Azizi, ülkenin savaşı sona erdirebileceğini ve Tahran'ın taleplerinden vazgeçmeyeceğini söyledi.

Azizi, İran'ın kırmızı çizgilerinin uranyum zenginleştirme hakkı, Hürmüz Boğazı üzerindeki Tahran egemenliğinin korunması ve tüm yaptırımların kaldırılması olduğunu belirtti.

İranlı yetkili X sosyal medya hebsabından yaptığı açıklamada, "Trump'ın bu stratejik çıkmazdan kurtulmak istediği açık, bu nedenle bir kez daha tehditlere başvuruyor ve tekrar bir anlaşma çağrısında bulunuyor." dedi.